Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
17:00
УфаНе начат
Чайка
18:00
УралНе начат
Черноморец
18:30
НефтехимикНе начат
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Защитник "Ахмата" - об игре с "Динамо": должны были забирать три очка

Защитник "Ахмата" Надер Гандри прокомментировал ничейный результат матча против московского "Динамо" (2:2) в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
"Мы должны быть сфокусированы всю игру с учётом дополнительного времени. "Ахмат" был лучше "Динамо" и должен был забирать три очка, но это футбол. Взяли одно очко в Москве - тоже неплохо", - сказал Гандри в интервью "Матч ТВ".

Вчера, 19 октября "Ахмат" на выезде сыграл вничью с московским "Динамо". Бело-голубые отыгрались в компенсированное время благодаря голу вышедшего на замену Константина Тюкавина.

После сыгранных туров "Ахмат" занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 очков.

В следующем туре команда Станислава Черчесова сыграет на своём поле против "Сочи". Игра пройдёт в понедельник, 27 октября.

