Защитник "Ахмата" - об игре с "Динамо": должны были забирать три очка

"Мы должны быть сфокусированы всю игру с учётом дополнительного времени. "Ахмат" был лучше "Динамо" и должен был забирать три очка, но это футбол. Взяли одно очко в Москве - тоже неплохо", - сказал Гандри в интервью "Матч ТВ".
Вчера, 19 октября "Ахмат" на выезде сыграл вничью с московским "Динамо". Бело-голубые отыгрались в компенсированное время благодаря голу вышедшего на замену Константина Тюкавина.
После сыгранных туров "Ахмат" занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 очков.
В следующем туре команда Станислава Черчесова сыграет на своём поле против "Сочи". Игра пройдёт в понедельник, 27 октября.