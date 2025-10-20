Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
Уфа2 тайм
Чайка
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Вратарь "Динамо" - о матче против "Ахмата": допускаем одни и те же глупые ошибки из игры в игру

Голкипер "Динамо" Курбан Расулов подвёл итоги ничейного результата против "Ахмата" (2:2).
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Эмоции от дебюта в РПЛ двоякие, рад, что дебютировал, но хотелось выиграть, мы могли это сделать, к сожалению, не получилось. Допускаем одни и те же глупые ошибки из игры в игру, нужно что-то с этим делать. В Кубке России я не пропускал, а здесь пропустил, значит, наверное, есть отличия", - приводит слова Расулова ТАСС.

Вчера, 19 октября "Динамо" на своём поле принимало грозненский "Ахмат". Встреча закончилась вничью (2:2). Голами в составе бело-голубых отметились Иван Сергеев и Константин Тюкавин, а у грозненцев забили Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура.

Голкипер бело-голубых Курбан Расулов провёл против "Ахмата" свою дебютный матч в РПЛ. Ранее он отыграл за команду четыре матча в Кубке России, и все встречи провёл "на ноль".

После 12 сыгранных туров "Динамо" располагает на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 очков. Подопечные Валерия Карпина на 10 баллов отстают от лидирующего "Локомотива".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится