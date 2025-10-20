Вратарь "Динамо" - о матче против "Ахмата": допускаем одни и те же глупые ошибки из игры в игру

"Эмоции от дебюта в РПЛ двоякие, рад, что дебютировал, но хотелось выиграть, мы могли это сделать, к сожалению, не получилось. Допускаем одни и те же глупые ошибки из игры в игру, нужно что-то с этим делать. В Кубке России я не пропускал, а здесь пропустил, значит, наверное, есть отличия", - приводит слова Расулова ТАСС.
Вчера, 19 октября "Динамо" на своём поле принимало грозненский "Ахмат". Встреча закончилась вничью (2:2). Голами в составе бело-голубых отметились Иван Сергеев и Константин Тюкавин, а у грозненцев забили Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура.
Голкипер бело-голубых Курбан Расулов провёл против "Ахмата" свою дебютный матч в РПЛ. Ранее он отыграл за команду четыре матча в Кубке России, и все встречи провёл "на ноль".
После 12 сыгранных туров "Динамо" располагает на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 очков. Подопечные Валерия Карпина на 10 баллов отстают от лидирующего "Локомотива".