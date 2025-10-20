Матчи Скрыть

Волга Ул
2 - 0 2 0
Уфа2 тайм
Чайка
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

"Динамо" подало запрос в ЭСК РФС на пересмотр пенальти в игре с "Ахматом" - источник

Московское "Динамо" направило запрос в Экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу назначенного пенальти в матче 12-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом".
Фото: ФК "Динамо"
Матч "Динамо" - "Ахмат" состоялся 19 октября в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голы за московский клуб забили Иван Сергеев и Константин Тюкавин. За "Ахмат" отличились Эгаш Касинтура и Георгий Мелкадзе.

На 36-й минуте матча игрок грозненского клуба Максим Сидоров упал в штрафной площади "Динамо" после контакта с футболистом бело-голубых Бителло. Главный арбитр Ранэль Зияков назначил пенальти в ворота московской команды. Удар не реализовал форвард Лечи Садулаев.

После 12-ти туров чемпионата России "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице с 16-ю очками. "Ахмат" находится на 9-й строчке, набрав 16 баллов.

Источник: "Матч ТВ"

