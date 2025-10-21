Матчи Скрыть

Билялетдинов предложил вернуть Аленичева в "Спартак"

Российский тренер Ринат Билялетдинов предложил вернуть Дмитрия Аленичева на пост главного тренера "Спартака".
Фото: "Чемпионат"
- Меня интересует, почему клуб считает российских тренеров недотренерами. Почему не дать вторую попытку Аленичеву? Это тренер со спартаковским прошлым, - сказал Билялетдинов "Чемпионату".

Дмитрий Аленичев тренировал московский "Спартак" с 2015 по 2016 год.

Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.

