- Меня интересует, почему клуб считает российских тренеров недотренерами. Почему не дать вторую попытку Аленичеву? Это тренер со спартаковским прошлым, - сказал Билялетдинов "Чемпионату".
Дмитрий Аленичев тренировал московский "Спартак" с 2015 по 2016 год.
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
Билялетдинов предложил вернуть Аленичева в "Спартак"
