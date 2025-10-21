- Откуда вы его выкопали?». Объясните нам, простому народу, принцип вашего выбора. Хотя бы хоть намекните. Кто вам подсовывает или рекомендует, кто в клубе отвечает за тренерскую селекцию? - сказал Билялетдинов "Чемпионату".
Луис Гарсия возглавлял такие команды, как "Эльче", "Леванте", "Хетафе", "Вильярреал" и другие. Последним местом работы Гарсии был "Алавес", с которым он работал с 2022 по 2024 год.
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 19 очков в 12 сыгранных матчах.
Билялетдинов поделился мнением о возможном назначении Гарсии в "Спартак"
Фото: Getty Images