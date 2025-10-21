Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
1 - 3 1 3
СпартакЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
Акрон2 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
6 - 1 6 1
ОлимпиакосЗавершен
Кайрат
0 - 0 0 0
ПафосЗавершен
Арсенал
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм
Юнион
0 - 0 0 0
Интер1 тайм
Байер
0 - 1 0 1
ПСЖ1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Бенфика1 тайм
Копенгаген
0 - 0 0 0
Боруссия Д1 тайм
Вильярреал
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм
ПСВ
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм

Билялетдинов поделился мнением о возможном назначении Гарсии в "Спартак"

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о возможном назначении испанского специалиста на пост главного тренера "Спартака".
Фото: Getty Images
- Откуда вы его выкопали?». Объясните нам, простому народу, принцип вашего выбора. Хотя бы хоть намекните. Кто вам подсовывает или рекомендует, кто в клубе отвечает за тренерскую селекцию? - сказал Билялетдинов "Чемпионату".

Луис Гарсия возглавлял такие команды, как "Эльче", "Леванте", "Хетафе", "Вильярреал" и другие. Последним местом работы Гарсии был "Алавес", с которым он работал с 2022 по 2024 год.

Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 19 очков в 12 сыгранных матчах.

