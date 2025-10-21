Матчи Скрыть

Станкович - о своей эмоциональности: есть такая проблема

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович высказался о своей эмоциональности во время матчей.
Фото: "Чемпионат"
- Спокоен по отношению к арбитрам, энергичен по отношению к команде. Возможно, это так. Я согласен. Есть такая проблема, это мой характер. Что тут поделать, ошибки бывают, нужно идти дальше и идти вперед с высоко поднятой головой, - сказал Станкович "СЭ".

"Спартак" победил махачкалинское "Динамо" (3:1) в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России благодаря голам Маркиньоса, Никиты Массалыги и Игоря Дмитриева.

Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 19 очков в 12 сыгранных матчах.

