Сёмин назвал трёх лучших тренеров РПЛ

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, кого считает лучшими тренерами в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Турнирная таблица отражает ситуацию в российском футболе. Кто её возглавляет, тот и лучший тренер. Но я бы в список лучших тренеров к Галактионову добавил Черчесова и Талалаева. Это отличные тренеры, которые прекрасно руководят своими командами. Мы понимаем, в какой футбол они играют и какой стиль прививают своим командам", - сказал Сёмин в интервью Metaraitings.

Напомним, что после 12 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги "Локомотив" под руководством Михаила Галактионова набрал 26 очков и занимает лидирующую позицию в турнирной таблице. "Балтика" Андрея Талалаева находится на пятом месте, имея в своём активе 23 очка, а "Ахмат" Станислава Черчесова располагается на девятой позиции с 16 баллами.

Напомним, что в прошедшем сезоне впервые в своей истории чемпионом стал "Краснодар" под руководством Мурада Мусаева. Сейчас быки занимают вторую позицию с 26 баллами.

