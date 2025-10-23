Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
18:30
СочиНе начат
Балтика
21:00
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
ШтутгартНе начат
Гоу Эхед Иглс
19:45
Астон ВиллаНе начат
Бранн
19:45
РейнджерсНе начат
Ред Булл Зальцбург
19:45
ФеренцварошНе начат
Генк
19:45
БетисНе начат
Фейеноорд
19:45
ПанатинаикосНе начат
ФКСБ
19:45
БолоньяНе начат
Лион
19:45
БазельНе начат
Брага
19:45
Црвена ЗвездаНе начат
Янг Бойз
22:00
ЛудогорецНе начат
Фрайбург
22:00
УтрехтНе начат
Сельта
22:00
НиццаНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
МидтьюлландНе начат
Селтик
22:00
ШтурмНе начат
Рома
22:00
Виктория ПНе начат
Мальмё
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Лилль
22:00
ПАОКНе начат

Лига конференций УЕФА

Шкендия
19:45
ШелбурнНе начат
Брейдаблик
19:45
КуПСНе начат
Хеккен
19:45
Райо ВальеканоНе начат
АЕК Афины
19:45
АбердинНе начат
Рапид
19:45
ФиорентинаНе начат
Шахтер
19:45
ЛегияНе начат
Страсбург
19:45
ЯгеллонияНе начат
Риека
19:45
СпартаНе начат
Дрита
19:45
ОмонияНе начат
Линкольн
22:00
ЛехНе начат
Кристал Пэлас
22:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Майнц
22:00
ЗриньскиНе начат
Университатя Крайова
22:00
НоаНе начат
Шэмрок Роверс
22:00
ЦелеНе начат
Сигма
22:00
РакувНе начат
Хамрун Спартанс
22:00
ЛозаннаНе начат
АЗ Алкмар
22:00
СлованНе начат
Самсунспор
22:00
Динамо КиевНе начат

Полузащитник "Зенита" Ерохин высказался об игре Жерсона

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался об игре бразильца Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне кажется, он набирает форму. Сегодня провёл в основном составе первый матч, выходил на замену в предыдущем. Поэтому я думаю, что он набирает форму, уже кондиции у него лучше. Видно, что он и сам себя чувствует, ощущает лучше", - цитирует Ерохина "Чемпионат".

Вчера, 22 октября, петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над "Оренбургом" в матче 6 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 6:0. Жерсон вышел на поле с первых минут и отметился дебютным забитым мячом в составе петербуржцев.

Напомним, что бразильский полузащитник перешел в стан сине-бело-голубых из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. В конце августа текущего года Жерсон получил повреждение - сообщалось, что футболист разочарован переходом в петербургский клуб и намерен уйти из "Зенита" в зимнее трансферное окно.

