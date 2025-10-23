"Батраков - топ-игрок". Раков - о прогрессе полузащитника "Локомотива"

"Батраков - очень умный футболист. За счет выбора позиции ему все удается делать на поле, и все получается. Он - топ-игрок сейчас. Могу только поаплодировать ему и пожелать так продолжать дальше", - сказал Раков в интервью "СЭ".
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В основном составе клуба атакующий полузащитник дебютировал в начале 2024 года. Всего за команду футболист провел 59 матчей, забил 28 голов и отдал 13 голевых передач.
На данный момент "Локомотив" занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Следующий матч команды пройдет сегодня, 23 октября, против "Балтики" в рамках Кубка России.
Нападающий "Крыльев Советов" Вадим Раков высоко оценил игру полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"