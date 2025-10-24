Галактионов прокомментировал выход Пиняева в старте на матч с "Балтикой"

"Естественно, чудес не бывает, ему надо набирать игровой тонус. Слава богу, его ничего не беспокоит уже, но, чтобы полноценно вернуться, ему нужно время. Видим, что бесследно такой большой отрезок не прошел. Есть моменты, которые надо улучшать", — приводит слова Галактионова "Матч ТВ".
"Локомотив" одержал победу над "Балтикой" в четверг, 23 октября. Матч 6-го тура Кубка России завершился со счетом 2:1. Пиняев принял участие с первых минут встречи, однако был заменен на 59-й минуте.
Напомним, Сергей Пиняев получил травму в начале августа 2025 года. Полузащитник повредил заднюю поверхность бедра на тренировке, из-за чего пропустил несколько месяцев. Ранее он вышел на замену в матче 12-го тура РПЛ между "Локомотивом" и ЦСКА, проведя на поле 30 минут. Всего в сезоне-2025/26 Пиняев выступил в четырех встречах во всех турнирах, записав на свой счет одну результативную передачу.
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о состоянии здоровья полузащитника команды Сергея Пиняева, которые впервые за несколько месяцев вышел в стартовом составе на кубковый матч с "Балтикой".
Фото: РИА Новости