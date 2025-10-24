Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
17:15
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Руководство "Спартака" просит от Кахигао альтернативных кандидатов помимо Гарсии - источник

"Спартак" продолжает поиск кандидатов на позицию главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак" Москва
По информации Metaraitings, руководство красно-белых попросило спортивного директора Франсиса Кахигао подобрать альтернативные варианты на позицию тренера, кроме Луиса Гарсии, у которого остаются шансы возглавить команду.

На данный момент "Спартак" возглавляет Деян Станкович. Сербский специалист пришёл в клуб летом 2024 года. В прошедшем сезоне под его руководством красно-белые заняли четвёртое место в чемпионате России. На данный момент команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 19 балов в 12 матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится