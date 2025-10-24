По информации Metaraitings, руководство красно-белых попросило спортивного директора Франсиса Кахигао подобрать альтернативные варианты на позицию тренера, кроме Луиса Гарсии, у которого остаются шансы возглавить команду.
На данный момент "Спартак" возглавляет Деян Станкович. Сербский специалист пришёл в клуб летом 2024 года. В прошедшем сезоне под его руководством красно-белые заняли четвёртое место в чемпионате России. На данный момент команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 19 балов в 12 матчах.
Руководство "Спартака" просит от Кахигао альтернативных кандидатов помимо Гарсии - источник
"Спартак" продолжает поиск кандидатов на позицию главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак" Москва