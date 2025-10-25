Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Уфа
3 - 2 3 2
НефтехимикЗавершен
Черноморец
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
2 - 2 2 2
Спартак КостромаЗавершен
Торпедо
3 - 2 3 2
ЧайкаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
1 - 2 1 2
СандерлендЗавершен
Ньюкасл
2 - 1 2 1
ФулхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
4 - 2 4 2
БрайтонЗавершен
Брентфорд
3 - 2 3 2
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
3 - 3 3 3
ОвьедоЗавершен
Эспаньол
1 - 0 1 0
ЭльчеЗавершен
Атлетик
0 - 1 0 1
ХетафеЗавершен
Валенсия
0 - 2 0 2
ВильярреалЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 0 0 0
КомоЗавершен
Удинезе
3 - 2 3 2
ЛеччеЗавершен
Наполи
3 - 1 3 1
ИнтерЗавершен
Кремонезе
1 - 1 1 1
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
2 - 0 2 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
0 - 6 0 6
РБ ЛейпцигЗавершен
Гамбург
0 - 1 0 1
ВольфсбургЗавершен
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
КельнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
0 - 3 0 3
ПСЖЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Ланс
2 - 1 2 1
МарсельЗавершен

В ЦСКА рассказали, когда ожидается возвращение Матеуса Алвеса после травмы

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о сроках восстановления травмированного полузащитника Матеуса Алвеса.
Фото: ПФК ЦСКА
- Матеус Алвес дает нам игру в атаке. Очевидно, он нам нужен. Но у нас достаточно игроков. Его отсутствие влияет, но несильно. Две-три недели Алвес еще пропустит. Мы надеемся, что он вернется после ноябрьской паузы на сборные.

20-летний атакующий полузащитник Матеус Алвес пополнил состав ЦСКА минувшим летом, подписав контракт с московским клубом до июня 2030 года. В составе "армейцев" бразилец принял участие в 10 матчах РПЛ, в которых отметился двумя забитыми мячами и результативной передачей. Также хавбек провел 5 игр в Кубке России, но не отличился в них голевыми действиями.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится