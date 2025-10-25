- Матеус Алвес дает нам игру в атаке. Очевидно, он нам нужен. Но у нас достаточно игроков. Его отсутствие влияет, но несильно. Две-три недели Алвес еще пропустит. Мы надеемся, что он вернется после ноябрьской паузы на сборные.
20-летний атакующий полузащитник Матеус Алвес пополнил состав ЦСКА минувшим летом, подписав контракт с московским клубом до июня 2030 года. В составе "армейцев" бразилец принял участие в 10 матчах РПЛ, в которых отметился двумя забитыми мячами и результативной передачей. Также хавбек провел 5 игр в Кубке России, но не отличился в них голевыми действиями.
В ЦСКА рассказали, когда ожидается возвращение Матеуса Алвеса после травмы
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о сроках восстановления травмированного полузащитника Матеуса Алвеса.
