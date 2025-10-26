В начале марта 2025 года Константин Тюкавин получил разрыв крестообразной связки колена в матче РПЛ "Динамо" - "Ростов" (1:1).
Футболист вернулся на поле 13 сентября в игре против московского "Спартака" (2:2). В текущем сезоне Тюкавин провел 7 матчей за "Динамо", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
Тюкавин с первых минут сыграет против "Зенита"
Как стало известно Rusfootball.info, нападающий "Динамо" Константин Тюкавин с первых минут сыграет против "Зенита" в матче 13-го тура РПЛ.
