«Смогу ли я стать лучшим бомбардиром этого сезона? Посмотрим. Сделаю все возможное. Но самое главное, чтобы команда показывала хорошие результаты. Все-таки именно это моя главная цель. Но и забивать важно. В прошлом сезоне у меня получилось стать лучшим бомбардиром. Попробую и в этом», — заявил Угальде «СЭ».
В текущем сезоне костариканец провел 13 матчей в РПЛ, в которых забил 4 мяча. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
В прошлом сезоне он отличился 17 раз в 30 встречах и стал лучшим снайпером турнира.
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 13-ти встречах.
Угальде: попробую стать лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что готов побороться за звание лучшего бомбардира сезона РПЛ-2025/26, но при этом на первое место ставит успех команды.
Фото: ФК "Спартак"