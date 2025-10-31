Матчи Скрыть

Дьяков - о "Спартаке": команда нестабильна и качество игры не очень

Бывший игрок московского "Динамо" Виталий Дьяков поделился мнением об игре "Спартака" перед матчем с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" нестабилен и качество игры не очень, матч с "Оренбургом" тому подтверждение. Ужасная игра, хоть и победа 1:0, по качеству всё было очень плохо. Потеряй "Спартак" очки - и разговоры о работе Станковича пошли бы отовсюду, а так выиграли, хоть и при плохой игре, и все молчат", - сказал Дьяков Metaratings.

Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с начала июля 2024 года. Под его руководством команда провела 61 матч, одержала 35 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений. Соглашение с сербским специалистом действует до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата России красно-белые находятся на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка в 13 встречах.

Следующий матч "Спартака" состоится 2 ноября против "Краснодара" в рамках РПЛ.

