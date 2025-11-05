Матчи Скрыть

Экс-президент "Локомотива" дал прогноз на матч со "Спартаком" в Кубке России

Бывший президент "железнодорожников" Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотиву" здесь очень нелегко придется. Обе команды - кубковые, оба соперника играют со срывами. Думаю, что игра будет на встречных курсах. Увидим зрелищный и результативный футбол. Если бы этот матч был решающий, то я бы сказал, что дело дойдет до серии пенальти, а так ожидаю результативную ничью — 1:1 или 2:2", - сказал Наумов "Матч ТВ".

Матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между московскими "Спартаком" и "Локомотивом" состоится завтра, 6 ноября. Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

"Локомотив" занял второе место в турнирной таблице группы D, набрав 13 очков в 6-ти встречах. Команда одержала 4 победы и потерпела 2 поражения.

"Спартак" расположился на первом месте с 13-ю баллами в активе в группе C. Подопечные Деяна Станковича провели 6 встреч, одержали 4 победы и потерпели 2 поражения.

