Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
19:30
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Црвена Звезда
20:45
ЛилльНе начат
Мидтьюлланд
20:45
СелтикНе начат
Штурм
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Динамо Загреб
20:45
СельтаНе начат
Ницца
20:45
ФрайбургНе начат
Утрехт
20:45
ПортуНе начат
Ред Булл Зальцбург
20:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Мальмё
20:45
ПанатинаикосНе начат
Базель
20:45
ФКСБНе начат
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
Хамрун СпартансНе начат
КуПС
20:45
СлованНе начат
Спарта
20:45
РакувНе начат
Целе
20:45
ЛегияНе начат
Ноа
20:45
СигмаНе начат
Шахтер
20:45
БрейдабликНе начат
АЕК Ларнака
20:45
АбердинНе начат
Майнц
20:45
ФиорентинаНе начат
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

Алаев ответил, состоится ли зимний Кубок РПЛ в 2026 году

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил вероятность проведения зимнего Кубка РПЛ в 2026 году.
Фото: "Матч ТВ"
"Сейчас подтвердить проведение зимнего Кубка мы не можем. Тем не менее, вне зависимости от этого, мы сделаем все, чтобы турнир провести. Мы запланировали его в Абу-Даби, запланировали стадион и сроки. Ведем переговоры с участникам, осталось решить вопрос финансирования", — приводит слова Алаева "Спорт-Экспресс".

Товарищеский турнир, организованный РПЛ, проводится в зимнее время года в ОАЭ. Впервые он состоялся в 2023 году. В первые два сезона его выиграл "Спартак". Действующим победителем является "Зенит". Согласно календарю Российской Премьер-лиги, зимняя пауза в нынешнем сезоне начнется после 9 декабря. Клубы уйдут на перерыв после 18-го тура чемпионата России.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является "Краснодар", набравший 32 очка в 14-ти турах. Второе место занимает ЦСКА с 30 очками. "Зенит" замыкает тройку лидеров, записав в свой актив 29 очков.

