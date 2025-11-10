Комличенко - о своей игре в "Локомотиве": удовлетворения нет

"Удовлетворения нет. Связано это с результатом - и личным, и командным. Мы сами понимаем, сколько мы упустили. А я понимаю, сколько возможностей я сам упустил", - сказал Комличенко в интервью "Чемпионату".
Николай Комличенко в прошедшее летнее трансферное окно перешёл из "Ростова" в московский "Локомотив". В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче во всех турнирах, отметился семью забитыми мячами и отдал две голевые передачи.
После 15 сыгранных туров "железнодорожники" располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 30 очков.
Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко рассказал, что недоволен результатами в новой команде.
Фото: ФК "Локомотив" Москва