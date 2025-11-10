"Я думаю, что всё только начинается. Для всех всё только начинается", - сказал Горшков в интервью "Чемпионату".
После 15 сыгранных туров "Зенит" располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 очков. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего "Краснодара" на три балла.
Вчера, 9 ноября команда Сергея Семака сыграла вничью на выезде против "Крыльев Советов". Единственный мяч в составе петербуржцев забил Максим Глушенков. Юрий Горшков вышел на замену в перерыве матча вместо Нуралы Алипа.
Всего 26-летний российский защитник провёл за команду в текущем сезоне 11 матчей, отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Горшков - о позиции "Зенита" после первого круга: всё только начинается
Защитник "Зенита" Юрий Горшков поделился мнением о результатах команды после первого круга РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"