Горшков - о позиции "Зенита" после первого круга: всё только начинается

Защитник "Зенита" Юрий Горшков поделился мнением о результатах команды после первого круга РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Я думаю, что всё только начинается. Для всех всё только начинается", - сказал Горшков в интервью "Чемпионату".

После 15 сыгранных туров "Зенит" располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 очков. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего "Краснодара" на три балла.

Вчера, 9 ноября команда Сергея Семака сыграла вничью на выезде против "Крыльев Советов". Единственный мяч в составе петербуржцев забил Максим Глушенков. Юрий Горшков вышел на замену в перерыве матча вместо Нуралы Алипа.

Всего 26-летний российский защитник провёл за команду в текущем сезоне 11 матчей, отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

