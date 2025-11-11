Матчи Скрыть

Комличенко - о своей результативности: оценил бы на троечку

Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко поделился мнением о своей результативности в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Оценил бы свою результативность на троечку - можно лучше. Столько моментов не реализовал. Мог спокойно поднять планку до 10 голов. Точно есть над чем работать - над реализацией как минимум", - сказал Комличенко в интервью "Чемпионату".

Николай Комличенко в текущем сезоне провёл в составе "Локомотива" 21 встречу, отметился семью забитыми мячами и отдал две голевые передачи. Его вызвали на ноябрьские товарищеские матчи сборной России против Перу и Чили.

Форвард перешёл к "железнодорожникам" этим летом из "Ростова". Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

После первого круга Российской Премьер-Лиги красно-зелёные занимают четвёртую строчку с 30 набранными очками.

