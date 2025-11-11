Кержаков: "Балтика" - ярко выраженная команда имени Талалаева

- "Балтика" - ярко выраженная команда имени Талалаева. Большинство любителей и футбольных специалистов в нашей стране очень рады, что такая команда появилась, за ней интересно наблюдать", - сказал Кержаков в интервью "Чемпионату".
После 15 сыгранных туров "Балтика" занимает пятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 28 очков. Калининградцы отстают от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
Отметим, что команда Андрея Талалаева пропустила семь мячей - меньше всех в чемпионате страны.
В следующем туре "Балтика" на выезде сыграет с "Оренбургом". Встреча пройдёт в субботу, 22 ноября.
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков прокомментировал результаты "Балтики" после первого круга РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"