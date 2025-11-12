Матчи Скрыть

Комличенко назвал свою мечту и цель в карьере

Форвард "Локомотива" и сборной России Николай Комличенко рассказал, какая у него есть цель.
Фото: ФК "Локомотив"
"Только бог знает, покорится ли мне отметка в 200 голов. Конечно, есть мечта. Если не стремиться ни к чему, то и расти не будешь. Хочется. Есть такая мечта и цель", - цитирует Комличенко "Чемпионат".

Николай Комличенко, играющий на позиции центрального нападающего, стал игроком московского "Локомотива" минувшим летом, перейдя из "Ростова". На сегодняшний день в активе 30-летнего футболиста 166 забитых за карьеру мячей. В текущем сезоне форвард записал на свой счет 7+2 по системе гол плюс пас в 21 матче за "железнодорожников" в чемпионате и Кубке России.

