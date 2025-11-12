Погребняк: увольнение Станковича вообще не напрашивалось

- По мне, увольнение Станковича вообще не напрашивалось — я был крайне удивлен. Два тура до зимней паузы, "Спартак" обыграл "Локомотив" в Кубке и "Ахмат" на выезде. С точки зрения результата "Спартак" сейчас неплох.
Напомним, вчера, 11 ноября, московский "Спартак" официально объявил об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера команды. Сербский специалист возглавлял красно-белых с лета 2024 года.
В текущем сезоне "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Станковича набрали 25 очков в 15 сыгранных турах.
Источник: "Чемпионат"
Бывший футболист "Зенита" Павел Погребняк прокомментировал увольнение главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"