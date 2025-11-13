Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

Мелехин прокомментировал информацию о возможном переходе в "Динамо"

Защитник "Ростова" Виктор Мелехин высказался о возможном переходе в "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
"Узнал из новостей, сказать особо нечего. Мне ничего об этом неизвестно. Да, Карпин сказал, что был бы рад видеть меня и Ваханию у него. Но мне сказать нечего", - цитирует Мелехина "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что московское "Динамо" в зимнее трансферное окно намерено приобрести защитников "Ростова" Виктора Мелехина и Илью Ваханию.

На счету Виктора Мелехина в текущем сезоне 19 матчей за "Ростов" во всех турнирах, также центральный защитник отметился 1 забитым мячом. В 2025 году Мелехин провел 4 матча в составе сборной России, в декабре текущего года футболисту исполнится 22 года.

