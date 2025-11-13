Мелехин прокомментировал информацию о возможном переходе в "Динамо"

"Узнал из новостей, сказать особо нечего. Мне ничего об этом неизвестно. Да, Карпин сказал, что был бы рад видеть меня и Ваханию у него. Но мне сказать нечего", - цитирует Мелехина "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что московское "Динамо" в зимнее трансферное окно намерено приобрести защитников "Ростова" Виктора Мелехина и Илью Ваханию.
На счету Виктора Мелехина в текущем сезоне 19 матчей за "Ростов" во всех турнирах, также центральный защитник отметился 1 забитым мячом. В 2025 году Мелехин провел 4 матча в составе сборной России, в декабре текущего года футболисту исполнится 22 года.