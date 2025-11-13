Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

В ПАОКе отреагировали на интерес ЦСКА к Чалову

Пресс-служба ПАОКа рассказала, что не владеет информацией об интересе ЦСКА к нападающему Фёдору Чалову.
Фото: Getty Images
"У нас нет никакой информации об интересе со стороны ЦСКА, Фёдор - часть нашей команды", - передаёт слова пресс-службы ПАОКа "Матч ТВ".

Ранее появилась информация в телеграм-канале "Mash на Спорте", что "армейцы" могут арендовать игрока зимой, а греческий клуб готов рассмотреть это предложение.

Фёдор Чалов в текущем сезоне принял участие в 17 играх во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и отдал одну голевую передачу. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 7,5 миллионов евро.

Напомним, что Фёдор Чалов является воспитанником ЦСКА. Он провёл за основную команду 263 встречи, забил 83 гола и отдал 44 голевые передачи.

