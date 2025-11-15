Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Торпедо
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Урал2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
1 - 1 1 1
БельгияЗавершен
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
0 - 2 0 2
Чили2 тайм

Комличенко рассказал, в чём он уступает другим нападающим сборной

Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал. в чём уступает другим форвардам национальной команды.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"В мобильности, в технике. Во всём! В сборной сейчас я вообще не устал, потому что ничего не делал", - сказал Комличенко в интервью "Матч ТВ".

Николай Комличенко в этом сезоне за "Локомотив" принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил семь голов и отдал две голевые передачи. В составе сборной России форваод сыграл в восьми играх, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Сейчас проходит в Сочи товарищеская встреча между национальными командами России и Чили. В данный момент счёт 0:0, идёт 35 минута встречи. Николай Комличенко остался в запасе.

