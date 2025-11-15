"В мобильности, в технике. Во всём! В сборной сейчас я вообще не устал, потому что ничего не делал", - сказал Комличенко в интервью "Матч ТВ".
Николай Комличенко в этом сезоне за "Локомотив" принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил семь голов и отдал две голевые передачи. В составе сборной России форваод сыграл в восьми играх, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.
Сейчас проходит в Сочи товарищеская встреча между национальными командами России и Чили. В данный момент счёт 0:0, идёт 35 минута встречи. Николай Комличенко остался в запасе.
Комличенко рассказал, в чём он уступает другим нападающим сборной
Фото: ФК "Локомотив" Москва