Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

Комличенко - о конкуренции с Воробьёвым: подстёгиваем друг друга

Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко рассказал, как на него влияет конкуренция в команде с Дмитрием Воробьёвым.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"У нас Воробьёвым нормальные рабочие отношения. Мы и в два нападающих выходили играть. Конкуренция тоже хорошо. Он прибавляет, я стараюсь не сбавлять. Подстёгиваем друг друга, а это идёт на пользу команде", - сказал Комличенко в интервью "Чемпионату".

В текущем сезоне Николай Комличенко принял участие в 21 встрече в составе "железнодорожников", отметился семью забитыми мячами и отдал две голевые передачи, а Дмитрий Воробьёв провел за красно-зелёных 17 игр, забил девять голов и сделал три голевые передачи.

После 15 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 очков.

В следующем туре "Локомотив" примет на своём поле "Краснодар". Встреча пройдёт в воскресенье, 23 ноября в 19:45 по московскому времени.

