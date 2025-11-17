Комличенко - о конкуренции с Воробьёвым: подстёгиваем друг друга

"У нас Воробьёвым нормальные рабочие отношения. Мы и в два нападающих выходили играть. Конкуренция тоже хорошо. Он прибавляет, я стараюсь не сбавлять. Подстёгиваем друг друга, а это идёт на пользу команде", - сказал Комличенко в интервью "Чемпионату".
В текущем сезоне Николай Комличенко принял участие в 21 встрече в составе "железнодорожников", отметился семью забитыми мячами и отдал две голевые передачи, а Дмитрий Воробьёв провел за красно-зелёных 17 игр, забил девять голов и сделал три голевые передачи.
После 15 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 очков.
В следующем туре "Локомотив" примет на своём поле "Краснодар". Встреча пройдёт в воскресенье, 23 ноября в 19:45 по московскому времени.
Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко рассказал, как на него влияет конкуренция в команде с Дмитрием Воробьёвым.
Фото: ФК "Локомотив" Москва