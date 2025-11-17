"Вагнер еще не знает, когда перестанет играть. У него контракт с "Ретро" до мая 2026 года, и он его выполнит. Хочет ли он вернуться в Россию и завершить карьеру в ЦСКА? Должно быть приглашение от клуба — тогда я верю, что Вагнер поедет. Он всегда выполнит просьбу ЦСКА", — сказал Феррейра в беседе со Sport24.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004-го по 2011-й, а также в 2013 году. В 2009-м и 2010-м он отправлялся в аренду в "Палмейрас" и "Фламенго" соответственно.
В составе армейского клуба Вагнер провел 259 официальных матчей, забил 124 мяча и отдал 53 результативные передачи. Бразилец является лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России (85 голов) и еврокубковых турнирах (30 забитых мячей). Лав является трехкратным чемпионом России, шестикратным победителем Кубка страны, четырехкратным обладателем национального Суперкубка и победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА. 11 июня этого года форварду исполнился 41 год.
Агент Феррейра: Вагнер Лав поедет в Россию, если его пригласит ЦСКА
Эвандро Феррейра, агент бразильского нападающего Вагнера Лава, допускает возможность возвращения форварда в ЦСКА. C июня этого года Вагнер выступает за бразильский клуб "Ретро".
Фото: ПФК ЦСКА