Григорян: тренер "Спартака" должен быть авторитетом

11 ноября этот пост покинул серб Деян Станкович, исполняющим обязанности наставника красно-белых назначен Вадим Романов.
"Тренер "Спартака" должен быть авторитетом. Игроком, который выступал на высочайшем уровне. Самое главное, это должен быть статусный тренер, максимально квалифицированный тренер, доказавший свою состоятельность на высоком уровне", — сказал Григорян в беседе с "Матч ТВ".
Последним специалистом, выигрывавшим со "Спартаком" трофей, был итальянец Паоло Ваноли. В сезоне 2021/2022 красно-белые под руководством Ваноли выиграли Кубок России.
В эту субботу, 22 ноября, "Спартак" примет на своем поле ЦСКА в рамках 16 тура чемпионата России сезона 2025/2026. Встреча стартует в 16:45 мск.
