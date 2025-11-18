Полузащитник ЦСКА пропускает тренировку перед дерби со "Спартаком" - "СЭ"

Как утверждает источник, полузащитник ЦСКА Иван Обляков пропускает тренировку команды перед дерби против "Спартака". Сообщается, что футболист готовится по индивидуальной программе.
Напомним, Обляков получил повреждение в первом тайме товарищеского матча сборной России с Чили (0:2) и покинул поле на 25-й минуте игры.
Московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА состоится в рамках 16-го тура РПЛ 22 ноября. Встреча пройдет на "Лукойл Арене" и начнется в 16:45 по Москве.
Источник: "СЭ"
Фото: ПФК ЦСКА