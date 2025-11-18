Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Полузащитник ЦСКА пропускает тренировку перед дерби со "Спартаком" - "СЭ"

Хавбек сборной России не замечен на командной тренировке.
Фото: ПФК ЦСКА
Как утверждает источник, полузащитник ЦСКА Иван Обляков пропускает тренировку команды перед дерби против "Спартака". Сообщается, что футболист готовится по индивидуальной программе.

Напомним, Обляков получил повреждение в первом тайме товарищеского матча сборной России с Чили (0:2) и покинул поле на 25-й минуте игры.

Московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА состоится в рамках 16-го тура РПЛ 22 ноября. Встреча пройдет на "Лукойл Арене" и начнется в 16:45 по Москве.

Источник: "СЭ"

