"Все соперники сложные, нет такого, чтобы к "Балтике" был какой-то особый подход. У нас есть понимание, что они показывают на футбольном поле, к этому и готовимся", — сказал Хотулев в беседе с "Советским спортом".
В преддверии 16 тура "Балтика" с 28 очками располагается на 5-м месте турнирной таблицы РПЛ, "Оренбург" с 11 баллами располагается на 14-й позиции.
Очное противостояние команд состоится в эту субботу, 22 ноября, начало — в 14:00 мск.
Защитник "Оренбурга" заявил, что у команды нет особого подхода к "Балтике"
Защитник "Оренбурга" Данила Хотулев поделился ожиданиями от матча 16 тура Российской Премьер-Лиги с "Балтикой".
Фото: ФК "Оренбург"