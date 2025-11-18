Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Защитник "Оренбурга" заявил, что у команды нет особого подхода к "Балтике"

Защитник "Оренбурга" Данила Хотулев поделился ожиданиями от матча 16 тура Российской Премьер-Лиги с "Балтикой".
Фото: ФК "Оренбург"
"Все соперники сложные, нет такого, чтобы к "Балтике" был какой-то особый подход. У нас есть понимание, что они показывают на футбольном поле, к этому и готовимся", — сказал Хотулев в беседе с "Советским спортом".

В преддверии 16 тура "Балтика" с 28 очками располагается на 5-м месте турнирной таблицы РПЛ, "Оренбург" с 11 баллами располагается на 14-й позиции.

Очное противостояние команд состоится в эту субботу, 22 ноября, начало — в 14:00 мск.

