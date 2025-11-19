"Сколько Артем сможет еще играть на высоком уровне? Это зависит от него, его физиологии и, естественно, не только от личного подхода к подготовке, но и тренерского штаба. Игроков такого уровня с его антропометрией надо подводить к игре. Не тренировать, а подводить. Уделять больше времени", - цитирует Черчесова "Матч ТВ".
Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с осени 2024 года, летом текущего года форвард продлил контракт с клубом до июня 2026 года. В текущем сезоне форвард вышел на поле в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи.
В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды России. После 15 сыгранных туров тольяттинцы занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками.
Черчесов - о Дзюбе: игроков такого уровня нужно не тренировать, а подводить к игре
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался об игре форварда "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"