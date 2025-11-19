"Слава Богу! Он вносил нервозность в команду. Карпин не понимает футбол. Его уход будет "в плюс" "Динамо"? Еще какой. Два плюса будет! Вместо него любого можно ставить. Футболисты воспрянут духом и будут правильно играть. Бывают тренеры, которые ни черта не соображают. Но они в этом не сознаются. И Карпин не сознается", - цитирует Пономарева "СЭ".
Напомним, что в понедельник, 17 ноября, московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера - специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. Валерий Карпин работал в столичном клубе с июня текущего года, в феврале 2025 года он покинул пост главного тренера "Ростова".
После 15 сыгранных туров московское "Динамо" занимает 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе. В 16 туре РПЛ бело-голубые сыграют на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо".
"Бывают тренеры, которые ни черта не соображают и не сознаются в этом". Пономарев - о Карпине
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"