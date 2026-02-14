Экс-футболист "Зенита" объяснил трансферную стратегию "Краснодара"

- В трансферах на вход просто нет необходимости. У клуба сформированная обойма, которая показывает результат.
Боселли нужен для глубины состава. И клуб ищет, кем заменить Петрова, - передаёт слова Рязанцева Metaratings.ru.
Напомним, защитник Сергей Петров выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в ноябре 2025 года в матче против "Балтики".
После 18 туров "Краснодар" набрал 40 очков и занимает первое место. "Зенит" отстаёт на один балл. Чемпионат России возобновится менее чем через две недели.