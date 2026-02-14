Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
ПюникЗавершен
Ахмат
3 - 2 3 2
АГМКЗавершен

Экс-футболист "Зенита" объяснил трансферную стратегию "Краснодара"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев высказался о трансферной политике "Краснодара", который на данный момент возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Экс-футболист считает, что клуб не проявляет высокой активности на рынке по объективным причинам.

- В трансферах на вход просто нет необходимости. У клуба сформированная обойма, которая показывает результат.

Боселли нужен для глубины состава. И клуб ищет, кем заменить Петрова, - передаёт слова Рязанцева Metaratings.ru.

Напомним, защитник Сергей Петров выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в ноябре 2025 года в матче против "Балтики".

После 18 туров "Краснодар" набрал 40 очков и занимает первое место. "Зенит" отстаёт на один балл. Чемпионат России возобновится менее чем через две недели.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится