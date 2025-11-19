Габулов: только Черчесов даст результат с "Динамо"

"Хотел бы видеть в "Динамо" тренера, который даст результат, стабильность и сможет достичь победы в чемпионате. Если рассуждать объективно, единственная кандидатура, которая может достичь этого результата сегодня, - Станислав Черчесов", - сказал Габулов в интервью "Чемпионату".
После 15 сыгранных туров чемпионата России "Динамо" располагается на 10 строчке в турнирной таблице с 17 набранными очками.
Напомним, что в понедельник, 17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера бело-голубых. Исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.
Станислав Черчесов на данный момент тренирует грозненский "Ахмат", занимающий 11 место в турнирной таблице РПЛ с 16 баллами.
Фото: ФК "Ахмат"