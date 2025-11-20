"Кто, если не он?" Лапочкин - о назначении Карасева на матч "Спартак" - ЦСКА

"Карасев десятки раз судил подобные матчи на протяжении последних 15–17 лет. А сейчас он в хорошей форме, имеет огромный опыт. И тогда кто, если не он? Хочется надеяться, что Сергей будет успешен в этой игре, и мы будем смотреть футбол, наслаждаться и вообще забудем о судействе", - сказал Лапочкин "Матч ТВ".
Сергей Карасев дебютировал в качестве главного арбитра в РПЛ в 2008 году. Российский судья принимал участие в чемпионате мира 2018 года, чемпионате Европы 2020 года и других турнирах. В текущем сезоне чемпионата России Карасев отсудил 8 матчей.
Встреча в рамках 16-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА пройдет 22 ноября на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
После 15-ти туров чемпионата России красно-белые располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков. ЦСКА находится на 2-м месте с 33 баллами в своем активе.