"Нет, не считаю это хорошим решением. Дело в том, что дети и молодежь - совершенно другая стезя, там необходимы другие знания. Очень много в области психологии нужно знать, очень много разных методик нужно знать. Не знаю, я считаю, что это опрометчивый шаг", - сказала Смородская "Матч ТВ".
Сегодня, 20 ноября, пресс-служба Российского футбольного союза сообщила об уходе Сергея Овчинникова с поста начальника отдела подготовки тренеров академии РФС. Российский специалист стал директором академии "Локомотива".
Овчинников является бывшим игроком "железнодорожников". В составе московского клуба вратарь провел 365 матчей, отыграв 158 из них на ноль. Вместе с "Локомотивом" голкипер 2 раза становился чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка России.
Смородская раскритиковала назначение Овчинникова главой академии "Локомотива"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о назначении Сергея Овчинникова главой академии клуба.
Фото: "Чемпионат"