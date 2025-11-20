Бышовец - о Карпине: он работал в двух непростых командах и условиях

"Не думаю, что решение Карпина связано со сложившимися обстоятельствами и с качеством его работы. Его решение об уходе меня не разочаровало. Его профессиональные и человеческие качества у меня не вызывают сомнения. Он работал в двух непростых командах и условиях. Думаю, его решение правильное. Я его считаю оправданным", - сказал Бышовец "Матч ТВ".
Валерий Карпин стал главным тренером "Динамо" в начале июля 2025 года. Под его руководством бело-голубые провели 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений. 17 ноября пресс-служба московского клуба объявила об уходе российского специалиста, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.
На данный момент Карпин возглавляет национальную команду России. Соглашение с ним действует до конца июня 2028 года.
В текущем сезоне чемпионата России "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 15-ти встречах.
Бывший футболист сборной СССР Анатолий Бышовец поддержал Валерия Карпина, который покинул пост главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"