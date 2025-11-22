Петров: раз Карпин мне не позвонил, значит, я еще не заслужил места в сборной

"Не буду лукавить, все хотят получить вызов в национальную команду. Но последнее слово здесь за главным тренером. Раз Валерий Георгич мне не позвонил, значит, пока я еще не заслужил места в сборной", – приводит слова Петрова "Спорт-Экспресс".
Максим Петров выступает за "Балтику" с январе 2025 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей за Калининградскую команду во всех турнирах, 4 забитых мяча и две результативные передачи. "Балтика" на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. В следующем туре команда Андрея Талалева сыграет с "Оренбургом".
В ноябре сборная России по футболу провела две товарищеские встречи. 12 числа национальная команда вничью сыграла с Перу (1:1). 15 ноября Россия уступила Чили со счетом 0:2.
Полузащитник "Балтики" Максим Петров ответил, ждал ли вызова в сборную России на осенние товарищеские матчи.
Фото: ФК "Балтика"