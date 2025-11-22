Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Спартак
16:45
ЦСКАНе начат
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
13:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
15:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
16:00
СельтаНе начат
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
Кальяри
17:00
ДженоаНе начат
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Петров: раз Карпин мне не позвонил, значит, я еще не заслужил места в сборной

Полузащитник "Балтики" Максим Петров ответил, ждал ли вызова в сборную России на осенние товарищеские матчи.
Фото: ФК "Балтика"
"Не буду лукавить, все хотят получить вызов в национальную команду. Но последнее слово здесь за главным тренером. Раз Валерий Георгич мне не позвонил, значит, пока я еще не заслужил места в сборной", – приводит слова Петрова "Спорт-Экспресс".

Максим Петров выступает за "Балтику" с январе 2025 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей за Калининградскую команду во всех турнирах, 4 забитых мяча и две результативные передачи. "Балтика" на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. В следующем туре команда Андрея Талалева сыграет с "Оренбургом".

В ноябре сборная России по футболу провела две товарищеские встречи. 12 числа национальная команда вничью сыграла с Перу (1:1). 15 ноября Россия уступила Чили со счетом 0:2.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится