Защитник "Спартака" признался, что узнал об уходе Станковича из соцсетей

- Я увидел новость об уходе Станковича на странице "Спартака" в одной из соцсетей. Такое случается в футболе. В прошлом году мой клуб, "Ренн", поменял трех тренеров за сезон! Так что я знаю, как с этим справляться. Это футбол.
Напомним, Деян Станкович покинул пост главного тренера московского "Спартака" 11 ноября. Исполняющим обязанности наставника красно-белых был назначен Вадим Романов.
Вчера, в 16-м туре РПЛ "Спартак" выиграл в дерби у ЦСКА со счетом 1:0, одержав победу в первом матче под руководством Романова.
Источник: "СЭ"
Кристофер Ву рассказал, как узнал об отставке главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"