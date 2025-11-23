Мостовой отметил, что в игре "Пари НН" ничего не поменялось

Встреча прошла в Нижнем Новгороде вчера, 23 ноября, и завершилась победой питерской команды со счетом 2:0.
"В первом тайме "Зенит" испытывал небольшие проблемы. Пока у хозяев были силы, они защищались и отбивались. Как только нижегородцы подсели, команда Семака показала мастерство и класс, за счет чего и выиграла. С "Пари НН" до смешного доходит. Все команды внизу уже поменяли тренеров, а нижегородцы на последнем месте, и у них ничего не изменилось", — сказал Мостовой в беседе с Metaratings.
По итогам 16 туров чемпионата России "Пари НН" с 8 очками располагается на последнем, 16-м месте турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре команда проведет выездную встречу с "Акроном" (8-е место, 21 очко). Матч пройдет 29 ноября, начало — в 14:00 мск.
С этого сезона "Пари НН" возглавляет белорусский тренер Алексей Шпилевский. Из Кубка России нижегородская команда вылетела, заняв 4-е место в группе C Пути РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"