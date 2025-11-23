Матчи Скрыть

Ротор
19:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
20:30
КомоНе начат
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

Мостовой отметил, что в игре "Пари НН" ничего не поменялось

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал поражение "Пари НН" от "Зенита" в 16 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Пари НН"
Встреча прошла в Нижнем Новгороде вчера, 23 ноября, и завершилась победой питерской команды со счетом 2:0.

"В первом тайме "Зенит" испытывал небольшие проблемы. Пока у хозяев были силы, они защищались и отбивались. Как только нижегородцы подсели, команда Семака показала мастерство и класс, за счет чего и выиграла. С "Пари НН" до смешного доходит. Все команды внизу уже поменяли тренеров, а нижегородцы на последнем месте, и у них ничего не изменилось", — сказал Мостовой в беседе с Metaratings.

По итогам 16 туров чемпионата России "Пари НН" с 8 очками располагается на последнем, 16-м месте турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре команда проведет выездную встречу с "Акроном" (8-е место, 21 очко). Матч пройдет 29 ноября, начало — в 14:00 мск.

С этого сезона "Пари НН" возглавляет белорусский тренер Алексей Шпилевский. Из Кубка России нижегородская команда вылетела, заняв 4-е место в группе C Пути РПЛ.

