Гендиректор ЦСКА не исключил возвращение Чалова: Федя мог бы быть нам интересен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном возвращении в московскую команду нападающего ПАОКа Федора Чалова.
Фото: РИА Новости
"Повторюсь, Федя, конечно, тоже мог бы быть нам интересен, но список очень широкий. Так как мы осведомлены обо всех сложностях, связанных с приездом иностранных футболистов в российский чемпионат, мы рассматриваем абсолютно все варианты. В том числе, может быть, и нетривиальные", — приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".

Федор Чалов играл в основном составе армейцев с 2016 года. Летом 2024-го он перешел в греческий ПАОК. За все время в составе команды из Греции 27-летний россиянин принял участие в 58 матчах, в которых забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Его действующее трудовое соглашение с клубом истекает летом 2027 года.

ЦСКА на данный момент идет вторым в турнирной таблице чемпионата России. Красно-синие набрали 33 очка в 16-ти турах Российской Премьер-Лиги.

