Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
0 - 1 0 1
Балтика1 тайм
Арсенал Тула
20:30
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
20:45
БенфикаНе начат
Галатасарай
20:45
ЮнионНе начат
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЮвентусНе начат

Сборная Анголы готова сыграть с Россией

Президент Федерации футбола Анголы Алвеш Симоеш высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: РФС
"Матч со сборной России возможен в следующем году. Мы без проблем могли бы сыграть в России. Наша команда ищет соперников, и мы готовы рассмотреть предложение от российской стороны сыграть с нами", - цитирует Симоеша Sport24.

В ноябре текущего года национальная команда России провела две домашние товарищеские встречи - с Перу (1:1) и Чили (0:2). Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

На данный момент Россия располагается на 33 строчке в рейтинге сборных ФИФА, Ангола в этом списке занимает 89 строчку, находясь ниже Болгарии, Сирии и Новой Зеландии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится