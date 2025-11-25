"Мы не можем загадывать, какое место займём в итоге, но сделаем всё возможное, чтобы подняться как можно выше в таблице. В матче с ЦСКА сделали очередной шаг и сумели приблизиться к "армейцам", теперь отстаём на пять очков. Впереди матчи с командами из верхней части таблицы. Постараемся сократить отставание, чтобы быть как можно выше", - сказал Ву в интервью "Матч ТВ".
Кристофер Ву перешёл в "Спартак" в сентябре этого года. В текущем сезоне защитник принял участие в 10 играх за красно-белых и не отметился результативными действиями.
Напомним, что в субботу, 22 ноября "Спартак" на своём поле обыграл в московском дерби ЦСКА со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Игорь Дмитриев. После 16 сыгранных туров красно-белые занимают шестую позицию в турнирной таблице с 28 набранными очками. Следующую игру подопечные Вадима Романова проведут против "Локомотива" на выезде в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Матч начнётся в 20:30 по московскому времени.
Защитник "Спартака": постараемся быть как можно выше
Защитник "Спартака" Кристофер Ву рассказал, какое место будет удовлетворительным для команды по итогам сезона.
Фото: ФК "Спартак" Москва