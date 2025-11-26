Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
18:00
ОренбургНе начат
ЦСКА
18:00
Динамо МхНе начат
Нефтехимик
20:30
РостовНе начат
Локомотив
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
20:45
МонакоНе начат
Копенгаген
20:45
КайратНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
БрюггеНе начат
Арсенал
23:00
БаварияНе начат
Олимпиакос
23:00
Реал МадридНе начат
Атлетико
23:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
23:00
ТоттенхэмНе начат
Ливерпуль
23:00
ПСВНе начат
Айнтрахт
23:00
АталантаНе начат

Гусев поддержал Алдонина в борьбе с тяжелой болезнью

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Ролан Гусев поддержал экс-футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина на фоне новостей о его тяжелой болезни.
Фото: "Чемпионат"
"Евгений мой родственник. Он всегда был борец и на футбольном поле, где выигрывал практически все единоборства. Надеюсь, он и эту борьбу выиграет. Желаю ему этого. Мы все с ним рядом, любим его и думаем только о нем. Жека, только вперед!" — приводит слова Гусева "Матч ТВ".

22 ноября стало известно, что Евгению Алдонину требуется длительное и дорогостоящее лечение в связи с выявлением тяжелой болезни. Пресс-служба РПЛ объявила сбор средств для футболиста. Алдонин играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В составе армейцев он два раза выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем кубка страны, а также Кубка УЕФА. Кроме того, на счету 45-летнего футболиста 29 матчей за сборную России.

Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" после ухода Валерия Карпина 17 ноября.

