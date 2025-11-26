В ЦСКА рассказали о возможном повышении зарплаты Челестини

"Это немного конфиденциальная информация. Она касается финансов частного лица. Это действительно имеет под собой основание, но больше комментировать ничего не буду на этот счёт", - сказал Бабаев в интервью "СЭ".
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что в ЦСКА могут улучшить финансовые условия главного тренера команды Фабио Челестини.
Швейцарский специалист возглавил "армейцев" летом текущего года. В первом официальном матче привёл команду к победе в Суперкубке России, обыграв "Краснодар" (1:0). После 16 сыгранных туров РПЛ красно-синие занимают вторую строчку в турнирной таблице с 33 набранными очками.
Фото: ПФК ЦСКА