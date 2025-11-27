Бывший спортивный директор "Оренбурга" стал скаутом ЦСКА

"Дмитрий Андреев действительно присоединился к ЦСКА в качестве селекционера. Усиление скаутинговых мощностей в преддверии трансферного окна - одна из важнейших задач любого клуба", - сказал Брейдо в интервью "Матч ТВ".
Ранее он занимал должность спортивного директора "Оренбурга" с 2019 по 2024 год. В августе 2024 года КДК РФС отстранил его на три года от футбольной деятельности, два из которых были условно, за нецензурные слова в адрес арбитра после поражения оренбуржцев в матче 5-го тура РПЛ от "Ростова" (2:3).
После 16 сыгранных туров нынешнего розыгрыша чемпионата России ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 33 балла, а "Оренбург" располагается на 14 позиции с 12 набранными очками.
В следующем туре команды сыграют между собой. Игра пройдёт в субботу, 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.