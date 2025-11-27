"Мы со Стасом делаем одну работу, у нас нормальная, здоровая конкуренция. Прежде всего, мы коллеги. Готов ли я стать первым номером? Готов", - сказал Корякин в интервью "РБ Спорт".
Александр Корякин в текущем сезоне принял участие в составе "Краснодара" в семи кубковых встречах, четыре из которых сыграл "на ноль".
В среду, 26 ноября "быки" на своём поле разгромили "Оренбург" со счётом 4:0 в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Голами в составе команды Мурада Мусаева отметились Никита Кривцов, Джон Кордоба, Жоао Батчи и Жубал. В полуфинале Пути РПЛ Кубка России "Краснодар" сыграет против ЦСКА.
Корякин: готов стать первым номером "Краснодара"
Голкипер "Краснодара" Александр Корякин рассказал о конкуренции со Станиславом Агкацевым.
Фото: ФК "Краснодар"