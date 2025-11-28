Андрей Мостовой - о матче с "Динамо": чувство победы совсем отсутствует

"Чувство победы совсем отсутствует. Всю игру доминировали, но концовку неправильно провели, было какое-то катание мяча направо, налево, когда у нас вышли высокие нападающие, неправильно распоряжались мячом, а в целом хорошая игра была, очень много моментов создали, должны были много забивать, но как сложилось, так сложилось", - сказал Мостовой в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 27 ноября, состоялся ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом". Встреча завершилась победой подопечных Сергея Семака со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий сине-бело-голубых Андрей Мостовой, реализовав пенальти.
В сумме двух встреч победу одержали подопечные Ролана Гусева со счетом 3:2. "Зенит" отправится в Путь регионов Кубка России, где сыграет против калининградской "Балтики". Матч состоится в начале марта.