Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

Андрей Мостовой - о матче с "Динамо": чувство победы совсем отсутствует

Футболист "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал победу над "Динамо" в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Чувство победы совсем отсутствует. Всю игру доминировали, но концовку неправильно провели, было какое-то катание мяча направо, налево, когда у нас вышли высокие нападающие, неправильно распоряжались мячом, а в целом хорошая игра была, очень много моментов создали, должны были много забивать, но как сложилось, так сложилось", - сказал Мостовой в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 27 ноября, состоялся ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом". Встреча завершилась победой подопечных Сергея Семака со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий сине-бело-голубых Андрей Мостовой, реализовав пенальти.

В сумме двух встреч победу одержали подопечные Ролана Гусева со счетом 3:2. "Зенит" отправится в Путь регионов Кубка России, где сыграет против калининградской "Балтики". Матч состоится в начале марта.

