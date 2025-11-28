Тренер "Балтики" Талалаев: "Спартак" уже не та грозная сила для нас

"Самое главное - на "Балтику" ничего не давит, поскольку выиграли первый матч со счетом 3:0, идем впереди. Сейчас "Спартак" уже не та грозная сила для нас. Да, команда неплохо играет, но и мы не лыком шиты", - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".
Встреча 17-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Балтикой" состоится завтра, матч пройдет в Калининграде на "Ростех Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Ранее команды встречались во 2-м туре РПЛ. Подопечные Андрея Талалаева одержали победу со счетом 3:0.
На данный момент "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, "Спартак" располагается на шестой строчке в лиге.