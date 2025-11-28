Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

Тренер "Балтики" Талалаев: "Спартак" уже не та грозная сила для нас

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал предстоящую встречу клуба со "Спартаком" в 17-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Самое главное - на "Балтику" ничего не давит, поскольку выиграли первый матч со счетом 3:0, идем впереди. Сейчас "Спартак" уже не та грозная сила для нас. Да, команда неплохо играет, но и мы не лыком шиты", - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

Встреча 17-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Балтикой" состоится завтра, матч пройдет в Калининграде на "Ростех Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее команды встречались во 2-м туре РПЛ. Подопечные Андрея Талалаева одержали победу со счетом 3:0.

На данный момент "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, "Спартак" располагается на шестой строчке в лиге.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится